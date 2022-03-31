"Questa è Firenze" la nuova canzone di Andreaggi dedicata alla Fiorentina: esce il 15 aprile

Squarcia il cielo un raggio viola! Trema tutto, tremo ancora!»: comincia così la nuova canzone di Andreaggi

«Squarcia il cielo un raggio viola! Trema tutto, tremo ancora!»: comincia così la nuova canzone di Lorenzo Andreaggi, ovviamente dedicata alla Fiorentina. Si tratta di «Questa è Firenze», brano che uscirà il 15 aprile su tutte le piattaforme digitali, prodotto e distribuito da Compagnia Nuove Indye di Paolo Dossena. Le registrazioni sono state eseguite nello storico studio fiorentino Larione10. Il brano, scritto dallo stesso Andreaggi (che ha collaborato con Narciso Parigi cantandone le canzoni nel disco «Italia, America e ritorno») ha anche la firma dei musicisti e compositori Alessandro Innocenti e Dario Matina.L’arrangiamento in stile pop-rock, curato da Franco Poggiali Berlinghieri punta a esaltare il legame unico tra Firenze, la sua squadra e la tifoseria.

Va detto, tanto per sgombrare il campo dagli equivoci, che con questa canzone Andreaggi non pensa certo di sostituire l’insostituibile e intoccabile «Canzone viola» cantata dal grande Narciso Parigi: «La mia è una canzone d’amore verso la Fiorentina e Firenze, ma assolutamente non vuole essere un nuovo inno». Per Andreaggi è importante ottenere un risultato, soprattutto: «Spero che questa mia canzone faccia emozionare, ballare e divertire i tifosi e che possa diventare un pezzo in cui tutti si riconoscono». «Questa è Firenze» (il titolo richiama uno degli slogan della società viola) è stata ascoltata in anteprima dai vertici della Fiorentina qualche mese fa: «E’ stata molto apprezzata, mi hanno fatto i complimenti», dice Andreaggi. E, in tempi di grandi novità in casa viola chissà che questa canzone non possa trovare un suo spazio ufficiale. Sempre, però, senza toccare il grande Narciso. Lo scrive La Nazione oggi in edicola.

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