Quello di ieri è il primo rigore in carriera sbagliato da Beltran: aveva segnato i precedenti 8

L'attaccante della Fiorentina Beltran ha sbagliato il primo rigore in carriera contro il Lecce. Con i viola ne aveva già segnati 4

Tutto è bene quel che finisce bene. Nonostante il rigore sbagliato da Lucas Beltran, la Fiorentina è riuscita a portare a casa i 3 punti contro il Lecce di Giampaolo grazie al gol di Robin Gosens. Una vittoria che riporta un po' di serenità alla squadra di mister Palladino, che veniva da ben 3 sconfitte consecutive, e che permette ai viola di ritornare al sesto posto in classifica, a -4 dal quarto posto.

L'unica nota negativa, probabilmente, è il rigore sbagliato da Lucas Beltran al 73esimo minuto, che non ha permesso alla Fiorentina di chiudere la pratica. Un prima volta per il numero 9 gigliato: quello di ieri, infatti, è soltanto il primo penalty sbagliato dal classe 2001 argentino in carriera. Dati Transfermarkt alla mano, Beltran non ne aveva mai fallito uno, né col River né con i viola, con cui ne aveva segnati già 4 (3 in Serie A e 1, preziosissimo, in Conference League contro il Club Bruges). Fortunatamente, l'errore dal dischetto non ha inciso sul risultato finale della Fiorentina: insomma, come già detto, tutto è bene quel che finisce bene.