Quattro partite, 12 punti in palio e la Juventus a Torino. Adesso la Fiorentina deve fare punti

Quattro partite e quattro diverse difficoltà. Adesso è il momento di passare ai fatto dopo le tante belle parole

Quattro partite, 12 punti in palio e quel ’quota zero’ in classifica da cancellare. Il calendario viola a settembre offre un poker di sfide molto diverse fra loro con un ranking di rischio che oscilla fra il ’molto difficile’ (ovvero la trasferta a casa della Juventus) e ’l’abbordabile senza troppi problemi’ (il Bologna che arriva al ’Franchi’). Poi due sfide che per ragioni diverse possono avere una interpretazione più delicata. La prima è la trasferta di domenica pomeriggio a Verona. L’avversario non è imbattibile, anzi, ma la Fiorentina arriva a questo match con una pressione psicologica non indifferente. L’ultima sfida di settembre, infine, è quella a Firenze, contro l’Atalanta. E anche in questo caso, è complicato identificare il match con un tasso di rischio ben definito.

La Nazione