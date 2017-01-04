Quattro anni fa Rossi era un calciatore viola. Firenze ti augura buona fortuna, pensando ai tanti ricordi...

Quattro anni fa Rossi vestiva la maglia viola...

Era il 4 Gennaio 2013, dopo ore ed ore di trepidazione finalmente giunse l'ufficialità: "Giuseppe Rossi è un calciatore della Fiorentina".

Mille problemi fisici e un sinistro magico, i tifosi con "pepito" hanno sognato. Un matrimonio bello con apice del suo amore qualche mese dopo, precisamente il 20 Ottobre con la meravigliosa tripletta in rimonta alla Juventus. Ma come dimenticare il primo goal con il Catania, o le pennellate d'autore con Sampdoria e Bologna. Vederti lontano da Firenze, per chi ti ha amato alla follia già dall'ufficialità è una coltellata. Speriamo davvero che i problemi fisici siano alle spalle, Firenze ti aspetta a braccia aperte Giuseppe. Nel frattempo ti augura ¡buena suerte!

Gabriele Caldieron