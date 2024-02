Quarta, un’altra notte in ospedale per l’argentino causa calcoli renali. Difficilmente ci sarà contro il Torino

Il primo osservato speciale è Lucas Martinez Quarta, un giocatore spesso imprescindibile per i viola, ai box per un problema di calcoli renali. Il difensore è anche finito in ospedale e le dimissioni si attendevano nella giornata di ieri, invece il giocatore è rimasto ancora sotto osservazione e col passare delle ore diminuiscono le chances di vederlo nei convocati per la partita. Lo scrive il Corriere dello Sport.

