Quarta: “Siamo dispiaciuti per non essere riusciti a vincere in 11 contro 9, potevamo fare uno step”

Ai microfoni di DAZN ha parlato il difensore della Fiorentina Lucas Martinez Quarta. Queste le sue parole sul pareggio con la Roma: “Purtroppo abbiamo pareggiato. Forse potevamo fare di più in 11 contro 9. Siamo dispiaciuti, era una partita da vincere per fare uno step. Adesso si pensa a giovedì. Feeling con il gol? Il mister mi da questa libertà, non sempre si può fare, ma quando vedo il momento giusto provo a fare l’attaccante e dare una mano”

