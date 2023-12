Nessun tesserato della Roma parlerà nel post gara ai microfoni dei giornalisti, in seguito al match giocato all’Olimpico contro la Fiorentina e terminato in pairtà, con i giallorossi che hanno chiuso la sfida in nove uomini. A comunicarlo la stessa società giallorossa, annunciando che i giocatori “preferiscono non parlare”.

LE PAROLE DI BARONE