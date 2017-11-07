Quanto vale la Fiorentina? rosa viola al 34° posto in Europa. Federico Chiesa vale 47 milioni
Come si delinea la classifica delle squadre dei cinque maggiori campionati europei, se analizziamo il loro valore di mercato?Di questo studio* si è occupato il CIES, stilando una top 5 composta dai gr...
Come si delinea la classifica delle squadre dei cinque maggiori campionati europei, se analizziamo il loro valore di mercato?
Di questo studio* si è occupato il CIES, stilando una top 5 composta dai grandi club (con rispettivo calciatore più costoso della rosa), che sul mercato spendono senza (troppi) problemi. E le squadre italiane come si collocano all’interno di questo nuovo ordine del calcio europeo?
Ecco in quale ordine e con quale piazzamento…
(*non sono compresi nel valore di mercato della squadra giocatori presi o dati in prestito)
1. Manchester City (valore di mercato della rosa 1.196 milioni di euro, Kevin de Bruyne 145 milioni)
2. Tottenham (1.173 milioni di euro, Harry Kane 187 milioni)
3. Barcellona (1.130 milioni di euro, Luis Suarez 134 milioni)
4. Chelsea (1.104 milioni di euro, Eden Hazard 121 milioni)
5. Manchester United (valore di mercato della rosa 919 milioni di euro, Romelo Lukaku 165 milioni di euro)
6. Real Madrid (903 milioni di euro, Cristiano Ronaldo 96 milioni)
7. Liverpool (901 milioni di euro, Salah 101 milioni)
8. PSG (864 milioni di euro, Neymar 218 milioni)
9. Atletico Madrid (valore di mercato della rosa 800 milioni di euro, Antoine Griezmann 147 milioni)
10. Juventus (743 milioni di euro, Paulo Dybala 166 milioni)
11. Napoli (721 milioni di euro, Lorenzo Insigne 105 milioni)
12. Arsenal (666 milioni di euro, Alexandre Lacazette 89)
13. Bayern Monaco (valore di mercato della rosa 624 milioni, Robert Lewandowski 102 milioni)
14. Monaco (604 milioni, Thomas Lemar 97)
15. Roma (595 milioni, Radja Nainggolan 75 milioni)
16. Borussia Dortmund (482 milioni, Christian Pulisic 84 milioni)
17. Milan (valore di mercato della rosa 457 milioni di euro, Gigi Donnarumma 59 milioni)
18. Inter (445 milioni di euro, Mauro Icardi 96 milioni)
19. Leicester (417 milioni di euro, Wilfred Ndidi 55 milioni)
20. Lipsia (397 milioni di euro, Timo Werner 90 milioni)
34. Fiorentina. (214 milioni di euro. Federico Chiesa 47 milioni)