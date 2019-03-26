Quagliarella segna con il Liechtenstein e diventa il giocatore più "vecchio" a segnare in Nazionale..

Fabio Quagliarella si porta a casa un altro record, Andato a bersaglio su rigore contro il Liechtenstein, l' ex viola, ora capitano della Sampdoria è diventato il giocatore più 'vecchio' a segnare con...

Fabio Quagliarella si porta a casa un altro record, Andato a bersaglio su rigore contro il Liechtenstein, l' ex viola, ora capitano della Sampdoria è diventato il giocatore più 'vecchio' a segnare con la maglia dell'Italia.

I record per il gol segnato in età più avanzata con la Nazionale italiana apparteneva precedentemente a Christian Panucci, che a 35 anni e 2 mesi aveva segnato il gol "più vecchio" di sempre della storia degli Azzurri, il 13 giugno 2008 contro la Romania nella fase a gironi di UEFA EURO 2008. Nell'attuale top five ci sono due difensori, due attaccanti e un centrocampista.

Marcatori più anziani con l'Italia

1. Fabio Quagliarella - 36 anni e 2 mesi (Italia - Liechtenstein 3-0, 26.03.2019, qualificazioni UEFA EURO 2020)

2. Christian Panucci - 35 anni e 2 mesi (Italia-Romania 1-1, 13.06.2008 UEFA EURO 2008)

3. Antonio Di Natale - 34 anni e 7 mesi (Spagna-Italia 1-1, 10.06.2012, UEFA EURO 2012)

4. Fabio Cannavaro - 34 anni e 4 mesi (Italia-Portogallo 3-1, 06.02.2008, amichevole)

5. Andrea Pirlo - 34 anni (Messico-Italia 1-2, 16.06.2013, FIFA Confederations Cup)

Fonte: Uefa.com