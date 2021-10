QS, tra Berardi e Mayoral spunta Faivre del Brest: tutti i nomi per il dopo Vlahovic

Iniziano a circolare i primi nomi per sostituire Dusan Vlahovic, un nome è quello di Domenico Berardi, il quale da settimane ha dato il suo ok al trasferimento. L’altro nome è quello di Borja Mayoral che non trova spazio alla Roma. La Fiorentina ha richiesto informazioni anche per Faivre, esterno del Brest, sul quale c’è anche il Milan. Lo scrive il QS.

