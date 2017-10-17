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QS: Benassi nel motore e la Fiorentina di Pioli ritrova l'equilibrio

"Benassi nel motore". Titola così l'edizione odierna del QS-La Nazione. Il riferimento è alla buona prestazione con la quale l'ex centrocampista del Torino si è messo in mostra nel corso dell'ultima g...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 ottobre 2017 12:18
QS: Benassi nel motore e la Fiorentina di Pioli ritrova l'equilibrio - Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Benassi
Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Benassi
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"Benassi nel motore". Titola così l'edizione odierna del QS-La Nazione. Il riferimento è alla buona prestazione con la quale l'ex centrocampista del Torino si è messo in mostra nel corso dell'ultima gara contro l'Udinese. Benassi è infatti stato arretrato di qualche metro contro i bianconeri e l'intera squadra ne ha giovato, trovando maggiore equilibrio.

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