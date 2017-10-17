QS: Benassi nel motore e la Fiorentina di Pioli ritrova l'equilibrio

"Benassi nel motore". Titola così l'edizione odierna del QS-La Nazione. Il riferimento è alla buona prestazione con la quale l'ex centrocampista del Torino si è messo in mostra nel corso dell'ultima g...

"Benassi nel motore". Titola così l'edizione odierna del QS-La Nazione. Il riferimento è alla buona prestazione con la quale l'ex centrocampista del Torino si è messo in mostra nel corso dell'ultima gara contro l'Udinese. Benassi è infatti stato arretrato di qualche metro contro i bianconeri e l'intera squadra ne ha giovato, trovando maggiore equilibrio.