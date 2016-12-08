"Per il Qarabag è una finale Champions, non capisco Sousa..."

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato della sfida di oggi ai microfoni di Radio Blu: "Il Qarabag? Dovrebbe essere una gara tranquilla, è impensabile l'eliminazione dall'Europa. Nel calcio però può...

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato della sfida di oggi ai microfoni di Radio Blu: "Il Qarabag? Dovrebbe essere una gara tranquilla, è impensabile l'eliminazione dall'Europa. Nel calcio però può succedere di tutto e loro faranno la gara della vita, anche perché nella loro storia c'è molto nazionalismo. Di sicuro avranno il dente avvelenato, perché i viola hanno perso contro il Paok, compromettendo la loro qualificazione. Per loro qualificarsi ai sedicesimi di Europa League sarebbe un po’ come vincere la finale di Champions, quindi faranno la partita della vita. Non capisco perché Sousa abbia portato 25 giocatori in Azerbaijan, quando invece poteva lasciarne alcuni a Firenze”.