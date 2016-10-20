Il Qarabag abbatte il Paok, è 2-0. La classifica..

È finito anche il match del girone J di Europa League tra Qarabag e Paok Salonicco. Il risultato è di 2-0 a favore dei locali con le reti siglate da Quintana al 56' e da Amirquliev al 88' in classific...

A cura di Redazione Labaroviola 20 ottobre 2016 20:56

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