Il Qarabag abbatte il Paok, è 2-0. La classifica..
È finito anche il match del girone J di Europa League tra Qarabag e Paok Salonicco. Il risultato è di 2-0 a favore dei locali con le reti siglate da Quintana al 56' e da Amirquliev al 88' in classific...
A cura di Redazione Labaroviola
20 ottobre 2016 20:56
È finito anche il match del girone J di Europa League tra Qarabag e Paok Salonicco. Il risultato è di 2-0 a favore dei locali con le reti siglate da Quintana al 56' e da Amirquliev al 88' in classifica la Fiorentina è in testa a 7 punti, seguita da Qarabag 4, Paok 4 punti e Slovan a 1.