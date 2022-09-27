Pupo rammaricato: ''Grave errore che non venga più mandata Firenze SMN al Franchi''

Pupo non sembra volersi capacitare del fatto che non venga intonata la sua celebre composizione dopo la partita della Fiorentina.

Intervenuto ai microfoni di Lady Radio, il noto cantante Pupo ha parlato del mancato impiego della celebre canzone commemorativa della città di Firenze:

''Ho conosciuto il presidente della Fiorentina Rocco Commisso negli anni settanta negli Usa e sinceramente non capisco perché la mia canzone non venga più fatta ascoltare allo stadio al termine delle partite della Fiorentina. Quando canto Firenze Santa Maria Novella nei miei concerti, in tutto il mondo, si raggiunge il massimo dell’entusiasmo. La prima volta che l’ho sentita allo stadio ho pianto dalla commozione, ero felicissimo. Poi non l’ho sentita più, mi spiace. E’ un momento topico. Rappresenta la cultura popolare degli anni ottanta e racconta lo spirito autentico della città. Non metterla allo stadio a mio avviso è un errore totale e non lo dico per autopromuovermi, perché non l’ho mai fatto. L’ho composta, mentre aspettavo un treno verso Milano, descrivendo ciò che vedevo intorno e ciò che provavo''.

TORREIRA TORNA AL FRANCHI

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