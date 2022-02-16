Punti e non parole, Italiano ha ribaltato la Fiorentina, i viola hanno 14 punti in più di un anno fa

Italiano ha dato un'identità alla squadra, 28 le formazioni diverse schierate in stagione

Più che un "miracolo" Italiano, è diventato il passaporto dei sogni di una città intera. Si perchè in poco più di 7 mesi, il tecnico della Fiorentina ha rovesciato la prospettiva. Ha spazzato via le tossine figlie delle precedenti stagioni. Ha restituito un'identità di gioco alla squadra. Ha pure macinato risultati, lasciando che a parlare possano essere soprattutto i numeri. Nessun'altra squadra in Serie A ha messo insieme più punti della Fiorentina, che in classifica conta ben 14 punti in più di un anno fa. Ha trasformato la squadra in un "cubo di Rubik" mettendo in campo 28 formazioni diverse in altrettante partite. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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