di Lisa Grelloni

Il centrocampista Erick Pulgar è alla sua quinta stagione in Italia. Il classe 94′ è arrivato alla Fiorentina nella scorsa sessione di mercato per circa 10 milioni. Il mediano cileno è uno specialista nei calci piazzati ed un vero cecchino dagli 11 metri tanto che lo scorso campionato con la maglia del Bologna ha segnato 6 gol dei quali 5 da calcio di rigore ed 1 da punizione. Attualmente con indosso la maglia gigliata ha siglato 3 reti dal dischetto, la prima è arrivata nella sua gara d’esordio contro il Napoli mentre le altre due contro il Genoa e il Milan. Riuscirà Pulgar con la Fiorentina a superare il suo record personale di reti realizzate in Serie A?