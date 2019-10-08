Pulgar è l'assegno circolare della Fiorentina. Recupera in media oltre 6 palloni a partita

All'interno del Corriere dello Sport si parla anche di Erick Pulgar il quale viene definito assegno circolare. Il cileno è l'uomo-cross della Fiorentina. Con l'Udinese ne ha fatti 9 di cui 5 riusciti...

All'interno del Corriere dello Sport si parla anche di Erick Pulgar il quale viene definito assegno circolare. Il cileno è l'uomo-cross della Fiorentina. Con l'Udinese ne ha fatti 9 di cui 5 riusciti ed ha recuperato 8 palloni. Corre più di tutti ed è nella top 15 della Lega calcio per passaggi. È stato acquistato per 10 milioni dal Bologna, Pulgar è diventato un investimento ed un'eventuale plusvalenza futura. Il centrocampista, cecchino d'area è già migliorato rispetto alla scorsa stagione. Fino ad ora ha recuperato oltre 6 palloni a partita.