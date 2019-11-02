Pulgar è il jolly insostituibile: record per minuti giocati e chilometri percorsi

Pulgar: il perno insostituibile del centrocampo viola.

"Senza Pulgar non si può". Questo il titolo che La Nazione utilizza per parlare del poco turnover a centrocampo e di Pulgar sempre presente, in più ruoli. L'ex del Bologna per questo possiede il record di minuti giocati (980) e di chilometri percorsi (11,747 di media a partita). Dopo la parentesi da regista contro il Sassuolo, domani con il Parma è pronto a tornare mezzala, con Badelj, appunto, regista. Pulgar portato via al Bologna ad una cifra inferiore rispetto alla clausola rescissoria (11 milioni), più il 15% sulla futura rivendita, grazie ad una pressione comune di giocatore e ds Pradè.