Pulgar: "Contento per il mio primo goal con la Fiorentina. Alziamo la testa e continuiamo a migliorarci"
Queste le parole di Erick Pulgar in un post di Instagram dopo la partita di ieri: "Sono contento per il mio primo goal con la Fiorentina ma anche per la prestazione della squadra. Non è stato il risul...
A cura di Redazione Labaroviola
25 agosto 2019 17:22
Queste le parole di Erick Pulgar in un post di Instagram dopo la partita di ieri: "Sono contento per il mio primo goal con la Fiorentina ma anche per la prestazione della squadra. Non è stato il risultato che speravamo, ma testa in alto per continuare a migliore giorno per giorno".