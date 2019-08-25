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Pulgar: "Contento per il mio primo goal con la Fiorentina. Alziamo la testa e continuiamo a migliorarci"

Queste le parole di Erick Pulgar in un post di Instagram dopo la partita di ieri: "Sono contento per il mio primo goal con la Fiorentina ma anche per la prestazione della squadra. Non è stato il risul...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 agosto 2019 17:22
Pulgar: "Contento per il mio primo goal con la Fiorentina. Alziamo la testa e continuiamo a migliorarci" -
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Queste le parole di Erick Pulgar in un post di Instagram dopo la partita di ieri: "Sono contento per il mio primo goal con la Fiorentina ma anche per la prestazione della squadra. Non è stato il risultato che speravamo, ma testa in alto per continuare a migliore giorno per giorno".

 

Pulgar: "Contento per il mio primo goal con la Fiorentina. Alziamo la testa e continuiamo a migliorarci"

 

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