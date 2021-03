Pulgar in cabina di regia, ci sono Bonaventura e Castrovilli. Eysseric torna in panchina

Prandelli in mezzo al campo pare intenzionato a ripartire da Erick Pulgar. In cabina di comando ci sarà quasi sicuramente il cileno, con Bonaventura e Castrovilli a completare il reparto. Il centrocampista sembra aver scavalcato Eysseric, pronto eventualmente a far la differenza subentrando dalla panchina. Amrabat partirà dalla panchina, così come Kouame. Lo riporta il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, VLAHOVIC, OTTIMISMO PER IL RINNOVO, LA FIORENTINA VUOLE METTERLO AL CENTRO DEL PROGETTO. TANTI OCCHI SU DI LUI