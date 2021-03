Vlahovic, ottimismo per il rinnovo, la Fiorentina vuole metterlo al centro del progetto. Tanti occhi su di lui

Per Vlahovic si sono inevitabilmente aperte le porte di un’attenzione che forse neanche si poteva immaginare. C’è anche il mercato. Gli interessamenti di Borussia Dortmund, Tottenham e West Ham. C’è anche chi sussurra il Real Madrid. In Italia la Roma lo vorrebbe per sostituire Dzeko, ma anche il Milan ha cominciato a mettergli gli occhi addosso. I rossoneri cercano l’attaccante del futuro e Dusan è uno dei profili ideali. Il suo rapporto con Prandelli, il presidente Commisso e la società è ottimo. In casa viola c’è fiducia che si possa arrivare ad un accordo per prolungare il contratto in scadenza nel giugno 2023. E’ chiaro che se questo dovesse accadere significherebbe anche un segnale di un progetto ambizioso. E’ normale che la soluzione migliore sarebbe trovare un’intesa prima della fine del campionato. E proprio per questo la Fiorentina gli farà un’offerta molto importante. Fondamentale non sarà solo l’aspetto economico ma anche la prospettiva di costruire intorno a lui una squadra in grado di lottare per l’Europa. Lo riporta Repubblica.

LEGGI ANCHE, VLAHOVIC VS IBRAHIMOVIC OGGI AL FRANCHI: IL SERBO HA SEGNATO SOLO 2 GOL IN MENO DELLO SVEDESE