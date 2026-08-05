Pruzzo su Gudmundsson: "Deve andare via per il bene di tutti, ha già fatto 2 anni senza incidere"

L'ex attaccante ha detto il suo pensiero sull'islandese

L'ex attaccante, tra le altre squadre, della Fiorentina Roberto Pruzzo è intervenuto ai microfoni di Lady Radio, concentrandosi prima di tutto su Albert Gudmundsson: «Spero che attraverso la sessione di calciomercato la società riesca a recuperare perlomeno la somma investita su di lui. Giunti alla seconda stagione, può bastare così: nel frattempo la rosa ha visto avvicendarsi tre tecnici e l'attaccante islandese vanta ancora un buon seguito. Per il giocatore rappresenta persino un'occasione per dire addio a Firenze e intraprendere un percorso che in questa piazza non è riuscito a costruire».

«L'addio di Gudmundsson? Una possibilità favorevole per entrambe le parti. Restiamo in attesa delle proposte a fine mese» Ancora nessuna proposta concreta? «Bisogna attendere la chiusura della finestra di mercato. I saldi veri scattano negli ultimi giorni. In alternativa bisogna prenderne atto: si rischia di cedere un profilo che attualmente potrebbe valere 10 milioni di euro ma che nei giorni conclusivi non supererà i 5 milioni. Questa rappresenta la linea strategica adottata da tutti i club».

«A inizio anno avevo temuto il peggio, adesso condivido le mosse della Fiorentina» Sul cambio di rotta della dirigenza: «A gennaio avevo provato un po' di timore, vedendo l'arrivo di quattro elementi dal rendimento incerto. Evidentemente si trattava di una gestione di pura emergenza… Adesso invece condivido pienamente la direzione intrapresa».