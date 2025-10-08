Pruzzo critico su Gudmundsson: “Non alza l’asticella, i dubbi restano. Pioli ha colpe e responsabilità”

“Le colpe e le responsabilità di non far rendere i giocatori in primis sono dell’allenatore, che deve amalgamare i singoli rendendoli squadra

L’ex attaccante della Fiorentina, Roberto Pruzzo ha detto la sua ai micriofoni di Lady Radio: “Gudmundsson? È già passato il periodo della sorpresa, i dubbi c’erano lo scorso anno, tanto che la viola ha abbassato il prezzo del riscatto. Quello è stato un chiaro segnale. Si è ritenuto che fosse un giocatore in grado di alzare l’asticella nella squadra, ma al momento non è così. Non ti so dire quale sia il pensiero di Pioli e della società che, ad oggi, si ritrova con investimenti che non stanno rendendo nemmeno la metà di quello che sono stati pagati”.

“Le colpe e le responsabilità di non far rendere i giocatori in primis sono dell’allenatore, che deve amalgamare i singoli rendendoli squadra. Non ci è riuscito, e nonostante ciò la società sta confermando la fiducia. Sta a lui uscire da questa situazione insieme ad alcuni calciatori che dovrebbero dare dei segnali".