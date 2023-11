Pruzzo: “Beltran e Nzola demotivati e rattristiti da Italiano, non sentono la sua fiducia”

Intervenuto ai microfoni di Lady Radio è intervenuto l’ex attaccante della Fiorentina Roberto Pruzzo che si è soffermato a parlare delle difficoltà di Lucas Beltran e Mbala Nzola, tornando a parlare dell’exploit di Dusan Vlahovic sotto la gestione di Cesare Prandelli: “Vlahovic diventò titolare perchè Prandelli decise di dargli la maglia e lo fece titolare- ha detto- noi non ne conoscevamo il valore a quel tempo. Il dovere dell’allenatore è dare un gioco alla squadra e valorizzare e tutelare il materiale a disposizione al meglio ma mi pare che accada il contrario. È stato fatto un investimento importante su Beltran, che avrà difficoltà di ambientamento e non sarà proprio un 9, ma credo che sentirsi la fiducia dell’ambiente e dei compagni per lui sia fondamentale”.

Poi ha proseguito: “Vedo le punte viola demotivate e intristite, non sentono la fiducia del tecnico. L’allenatore non dovrebbe ogni volta scaricare loro addosso più responsabilità di quelle che già hanno. Per me Nzola e Beltran possono giocare anche insieme. Se poi stabiliamo che esterni e attaccanti della Fiorentina sono tutti scarsi, allora alziamo l’asticella…ma che non ci sia la valorizzazione di nemmeno uno dei calciatori acquistati mi pare limitativo”.