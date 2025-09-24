Protti: "Ho ricevuto tanto affetto da Firenze. Negli anni 80 ho giocato il 'Viareggio' con la Fiorentina"

Igor Protti ha parlato al Tgr Rai del suo difficile momento personale e del prossima derby tra Pisa e Fiorentina

Igor Protti, bandiera del Livorno ed ex attaccante di Bari, Lazio e Napoli, ha parlato al Tgr Rai Toscana del difficile momento personale che sta affrontando, dopo la diagnosi di un tumore che negli ultimi mesi ha mostrato segni di peggioramento. Nel giorno del suo 58° compleanno, il mondo del calcio gli ha fatto sentire tutta la propria vicinanza. Queste le sue parole:

“Mi sono arrivati attestati di stima importanti da parte di tifoserie avversarie, penso a quello che mi è arrivato da Pisa da un tifoso che ha detto 'Perderei dieci derby di fila per farti guarire', questo è stato uno degli auguri più belli ricevuti. Ho avuto tanti attestati di stima anche da Firenze, questo mi ha fatto tanto piacere. Tra l'altro, pochi lo sanno ma io negli anni ottanta ho giocato anche con la maglia viola addosso: era il torneo di Viareggio e andai alla Fiorentina in prestito per un breve periodo".

E su Pisa-Fiorentina ha aggiunto:

"So che è un derby sentito. Mi aspetto una bel derby soprattutto sugli spalti, lì sarà di sicuro sarà uno spettacolo. Poi per il resto, quando ci sono partite così importanti spesso le partite non sono spettacolari".