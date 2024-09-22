Prossimo anno torna il derby Fiorentina-Pisa? I nerazzurri volano in testa al campionato di Serie B

Il Pisa vola in Serie B, dopo 6 partite infatti il club toscano è in vetta al campionato di Serie B con 14 punti ed ha già 3 punti di distanza dal Sassuolo secondo. Il Pisa quest'anno ha ingaggiato Pi...

Il Pisa vola in Serie B, dopo 6 partite infatti il club toscano è in vetta al campionato di Serie B con 14 punti ed ha già 3 punti di distanza dal Sassuolo secondo. Il Pisa quest'anno ha ingaggiato Pippo Inzaghi in panchina un allenatore che negli ultimi anno ha dimostrato di essere uno specialista del campionato cadetto e le prime partite lo dimostrano con 4 vittorie e 2 pareggi in 6 partite.

Qualora il Pisa riuscisse a risalire in Serie A potrebbe tornare il derby tanto sentito sia a Firenze quanto a Pisa, l'ultimo precedente infatti risale alla stagione 2002-2003 ed era in occasione della Coppa Italia Serie C, la Fiorentina non era la Fiorentina ma si chiamava Florentzia Viola ed era reduce dal fallimento e in quell'occasione a spuntarla fu il Pisa. L'ultimi derby in Serie A furono nel 1988/89 e in quel caso finirono con un pareggio a reti bianche e un 4-0 a favore dei viola.

Vedremo dunque se il prossimo anno tornerà l'appuntamento tanto sentito a riaccendere una rivalità ormai tenuta viva soltanto dagli striscioni goliardici appesi in Fi-Pi-Li

GOAL DI NZOLA ALLO SCADERE

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