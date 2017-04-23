Proseguono i colloqui con il Torino: l'obiettivo è Benassi

Il centrocampista scuola Inter sembra essere uscito dai radar di Mihaijlovic

La Nazione, oggi in edicola, fa il punto della situazione per quanto riguarda il mercato in entrata in casa Fiorentina. Secondo quanto riportato dal quotidiano, infatti, pare che stiano proseguendo i fitti colloqui fra la società gigliata ed il Torino, al fine di vestire di viola il centrocampista Marco Benassi.

Sembra appunto che il feeling fra il classe '94 ed il suo allenatore, Sinisa Mihaijlovic, sia ormai ridotto ai minimi. Il ragazzo scuola Inter, oltre a non essere stato convocato per la partita odierna a causa di un guaio muscolare, sembra essere completamente uscito dai radar del tecnico serbo e, per questa ragione, sembra disposto a tendere le orecchie e ad ascoltare eventuali offerte. I viola si sono già fatti avanti e, stando alle indiscrezioni, pare che i contatti stiano proseguendo positivamente.