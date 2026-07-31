Prosegue la guerra contro la Fifa: Anche Concacaf e Afc si uniscono all'Uefa contro Infantino

Infantino è attaccato da molte federazioni internazionali

La dura presa di posizione della UEFA non è affatto passata inosservata: la confederazione europea ha bocciato categoricamente l'apertura della FIFA agli investitori privati, arrivando persino a ipotizzare il boicottaggio dei tornei internazionali. La spaccatura attorno alla figura di Gianni Infantino si fa sempre più profonda e vede ormai un fronte compatto: dopo la CONCACAF, anche l'AFC ha deciso di schierarsi apertamente contro i vertici di Zurigo. Attraverso una nota diffusa da Kuala Lumpur, l'organismo governativo del calcio asiatico — che conta 47 paesi membri tra cui Giappone, Cina, Arabia Saudita e Australia — ha espresso piena solidarietà ai colleghi europei e nordamericani, condividendo i fortissimi dubbi sulla cessione di quote commerciali legate ai Mondiali. Come evidenziato dall'ANSA, l'AFC ha sottolineato con preoccupazione come il dibattito si sia spinto fino a contemplare concretamente la rinunzia alla Coppa del Mondo, un segnale d'allarme da non sottovalutare per chiunque abbia a cuore il destino di questo sport.