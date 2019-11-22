Pronta l'invasione per Verona: Saranno 3.000 i tifosi viola al seguito della Fiorentina. È l'esodo più grande della stagione

Secondo La Nazione, alla fine saranno quasi tremila i tifosi che si metteranno in viaggio per raggiungere Verona, un'autentica invasione viola.La disponibilità di tagliandi del settore ospiti è termin...

Secondo La Nazione, alla fine saranno quasi tremila i tifosi che si metteranno in viaggio per raggiungere Verona, un'autentica invasione viola.

La disponibilità di tagliandi del settore ospiti è terminata, si sta lavorando, complice il vecchio gemellaggio tra le due tifoserie, per avere altri posti adiacenti al settore ospite. Sarà questo, l’esodo più importante dall’inizio della stagione, nonostante già in un paio di occasioni si sia superato abbondantemente il migliaio di tifosi partiti al seguito della squadra.