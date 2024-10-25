Pronostico Opta: la Fiorentina ha il 20,5% di vincere la Conference. Al primo posto il Chelsea con il 42,4 %

La Fiorentina ha il 20,5% di possibilità vincere la Conference League. Lo dice la banca dati Opta, secondo le previsioni stilate sulla base di una serie di parametri tecnici. Con il 38,5% di possibili...

La Fiorentina ha il 20,5% di possibilità vincere la Conference League. Lo dice la banca dati Opta, secondo le previsioni stilate sulla base di una serie di parametri tecnici. Con il 38,5% di possibilità la Fiorentina arriverà di nuovo in finale, mentre ha il 58,5%di possibilità di arrivare almeno in semifinalee il 79,4% di possibilità di arrivare almeno ai Quarti. I viola sono ancora al secondo posto tra le favorite secondo Opta. La prima è il Chelsea, che avrebbe una possibilità di vittoria del 42,4%.

IKONÉ DEDICA LA DOPPIETTA DI BARONE

https://www.labaroviola.com/ikone-dedica-la-doppietta-a-barone-sei-sempre-nei-miei-pensieri-io-non-ti-dimentico-questo-e-per-te/273988/