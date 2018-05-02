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Il programma di oggi: allenamento a porte chiuse per Pioli e la squadra in vista del Genoa

La Fiorentina continua ad allenarsi in vista della prossima e decisiva sfida di campionato, contro il Genoa di Ballardini, a Marassi. Questa mattina, in tal senso, è prevista una seduta a porte chiuse...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 maggio 2018 10:19
Il programma di oggi: allenamento a porte chiuse per Pioli e la squadra in vista del Genoa - Firenze, stadio Artemio Franchi, 27.08.2017, Fiorentina-Sampdoria, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Stefano Pioli
Firenze, stadio Artemio Franchi, 27.08.2017, Fiorentina-Sampdoria, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Stefano Pioli
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La Fiorentina continua ad allenarsi in vista della prossima e decisiva sfida di campionato, contro il Genoa di Ballardini, a Marassi. Questa mattina, in tal senso, è prevista una seduta a porte chiuse, a partire dalle 11. Pioli ed i suoi ragazzi saranno in campo per provare schemi e soluzioni tattiche che dovranno unirsi a cuore e testa, per centrare tre punti fondamentali in quel di Genova.

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