Il programma di oggi: allenamento a porte chiuse per Pioli e la squadra in vista del Genoa

La Fiorentina continua ad allenarsi in vista della prossima e decisiva sfida di campionato, contro il Genoa di Ballardini, a Marassi. Questa mattina, in tal senso, è prevista una seduta a porte chiuse...

La Fiorentina continua ad allenarsi in vista della prossima e decisiva sfida di campionato, contro il Genoa di Ballardini, a Marassi. Questa mattina, in tal senso, è prevista una seduta a porte chiuse, a partire dalle 11. Pioli ed i suoi ragazzi saranno in campo per provare schemi e soluzioni tattiche che dovranno unirsi a cuore e testa, per centrare tre punti fondamentali in quel di Genova.