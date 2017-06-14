Il procuratore di Borja Valero incontra l'Inter ma lui dice no, vuole restare a Firenze

Solo se la Fiorentina annunciasse pubblicamente la voglia di cederlo allora le cose potrebbero cambiare. Borja non si vuole muovere

Borja Valero sogna di chiudere la propria carriera a Firenze, ma secondo la Repubblica il rischio di partire e di lasciare quella città che lo ha adottato e che lo ha visto diventare padre c'è Troppo elevato l’ingaggio, infatti, soprattutto per un giocatore che non è più un ragazzino e il cui contratto è prossimo alla scadenza. Le sirene di mercato arrivano da Milano, con Milan e Inter che hanno manifestato il proprio interesse. Proprio con i nerazzurri, in settimana, si incontrerà l’agente di Borja, nonostante sia consapevole che il suo assistito non voglia lasciare il capoluogo toscano. Se invece dovesse essere la Fiorentina a parlare pubblicamente di questa situazione tutto potrebbe cambiare. Così racconta oggi la Repubblica.