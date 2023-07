Procede a gonfie vele la campagna abbonamenti: già più della metà rispetto alla passata stagione

La campagna abbonamenti della Fiorentina per la prossima stagione procede spedita. Ieri si sono concluse le due fasi di prelazione, compresa quella ‘Web’ che era stata prorogata di una settimana. Il dato è assolutamente incoraggiante in vista di quello che è l’obiettivo del club. Oltre 13.500 tifosi hanno deciso di sottoscrivere la tessera e rinnovare così la loro fiducia a società e squadra. Tanti di questi lo hanno fatto anche a ‘scatola chiusa’, visto che hanno acquistato l’abbonamento ancora prima dell’arrivo di Parisi, il primo colpo di mercato (escludendo Sabiri) della sessione estiva. E si sa che in questo periodo le tessere vendute vanno di pari passo con i colpi di mercato.Dicevamo dell’obiettivo.

Non è mai stato certificato pubblicamente, ma Rocco Commisso ed i dirigenti viola sperano di poter bissare il dato dello scorso anno, quando furono oltre 21.400 i tifosi che si abbonarono. Anche perché questo dato ne porterebbe con sé un altro: ovvero tagliare quasi sempre il traguardo delle 30mila presenze nelle gare interne. Incide molto l’avversario, ma lo scorso campionato solo in sei occasioni (contro Salernitana, Sassuolo, Torino, Empoli, Atalanta ed Udinese) – in alcuni casi per poche centinaia di spettatori – non si raggiunse la quota che storicamente funge da spartiacque tra un evento con più o meno richiamo. Numeri e dati alla mano, degli oltre 13.500 abbonamenti sottoscritti fino a ieri, circa settemila appartengono alla Curva Fiesole, il settore con più tessere vendute. E sempre in riferimento al totale, gli abbonamenti venduti in versione Pro sono circa il 60%. Oggi la vendita è sospesa e la giornata è dedicata al cambio posto presso il Fiorentina Point. Chi ha fatto l’abbonamento può scegliere tra i migliori posti rimasti liberi all’interno del proprio settore. Da domani ripartirà la ‘Vendita Libera Promo’, attiva fino al 1° agosto. Dal 2 all’11 agosto la conclusiva ‘Vendita Libera’. Lo scrive La Nazione.

