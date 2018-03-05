Labaro Viola

Proc. Astori: "Non ci credo ancora. Avrebbe chiuso la carriera alla Fiorentina"

Il procuratore di Davide Astori, Claudio Vigorelli, ha parlato al Corriere dello Sport. Queste le sue parole: "Faccio fatica a crederci. Davide era davvero un ragazzo d’oro. Non posso pensare che sia...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 marzo 2018 07:42
Proc. Astori: "Non ci credo ancora. Avrebbe chiuso la carriera alla Fiorentina" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Fiorentina
Astori
Vigorelli
Condividi

Il procuratore di Davide Astori, Claudio Vigorelli, ha parlato al Corriere dello Sport. Queste le sue parole: "Faccio fatica a crederci. Davide era davvero un ragazzo d’oro. Non posso pensare che sia tutto vero. Non ci voglio credere. Per me era come un figlio. Davide era uno a cui non potevi non voler bene e i presidenti stravedevano per lui. Come uomo era eccezionale, educatissimo, che veniva da una famiglia perbene. Avrebbe chiuso la carriera a Firenze perché lì stava bene".

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok