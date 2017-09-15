Problemi di abbondanza per Stefano Pioli, 9 giocatori per 3 posti da titolari. Chi giocherà?

In attacco il tecnico della Fiorentina ha problemi di abbondanza. E adesso far fuori Benassi diventa sempre più difficile...

E’ cambiato il vento, anche se non si è capito che cosa potrà diventare la Fiorentina, né quanto la minore qualità del Verona abbia inclinato il punteggio verso la vendemmia del 5-0 e la stravittoria allontanatrice di dubbi. Nel frattempo Pioli ha recuperato Eysseric e (quasi) Saponara, che giocherà probabilmente la prossima partita con la Primavera. Si aprirà entro poco tempo un ingorgo di protagonisti nel settore dei tre dietro la punta, considerato che Simeone e Babacar avranno poche possibilità di giocare insieme, almeno dall’inizio. Quindi ci saranno 3 posti per 9 giocatori, alcuni dei quali temporaneamente in vantaggio.

Considerato intoccabile Chiesa e vicino a questa condizione anche Thereau, il «derby» si potrebbe teoricamente restringere a 7 giocatori per un posto, volendo comprendere nel gruppo anche i giovani Hagi e Lo Faso. Scremiamo, e riduciamo la pattuglia a 5: restano in corsa Benassi, Eysseric, Dias, Zekhnini e Saponara, attualmente in ultima posizione solo per la condizione di post convalescente. In realtà Saponara – sul quale la Fiorentina ha investito 9 milioni – è considerato il trequartista titolare, almeno in prospettiva.

Sono probabilmente questi i problemi che ogni allenatore vorrebbe avere e Pioli ha sicuramente l’esperienza per gestire l’overdose di giocatori di talento che – essendo la Fiorentina fuori dalle coppe – avranno a disposizione per mettersi in evidenza solo il campionato e, da dicembre, la coppa Italia. Quindi, ampissima possibilità di scelta e moduli eventualmente da aggiustare in base alle caratteristiche degli interpreti. Certo che l’equilibrio trovato con Benassi utilizzato in un ruolo a metà fra l’esterno e il centrocampista, più Thereau e Chiesa che si scambiano le posizioni dietro a Simeone sembra – in attesa di riprove – un congegno calcistico ben funzionante.

La Nazione