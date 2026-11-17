Problema in allenamento per Moise Kean, il Como annuncia: "In corso ulteriori accertamenti medici"

La società lariana comunica che l'ex attaccante viola, Moise Kean si sta sottoponendo a controlli medici per un problema verificatosi in allenamento

Il Como ha diffuso un comunicato ufficiale sulle condizioni dell'ex giocatore della Fiorentina, Moise Kean.

Ecco il comunicato: "A seguito di un problema verificatosi durante l'allenamento, il calciatore Moise Kean si sta sottopondendo a ulteriori accertamenti medici. La priorità del club è sostenere Moise nel suo percorso di recupero. Como 1907 fornirà aggiornamenti appena avrà ulteriori informazioni da condividere".