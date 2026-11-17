(VIDEO) Oulai accende Gambia-Costa d'Avorio: un suo fallo scatena la rissa in campo tra le due panchine

Il centrocampista vola protagonista dell'episodio che accende gli animi nel finale della sfida

Animi accesissimi nel finale di Gambia-Costa d’Avorio, gara valida per la quarta giornata delle qualificazioni alla Coppa d’Africa 2027. Un fallo di Christ Inao Oulai ha scatenato una rissa in campo, coinvolgendo le due panchine.

Il centrocampista della Fiorentina è stato così protagonista anche dell’episodio che ha acceso la tensione nella sfida terminata 2-2, nella quale aveva trovato al 98’ il suo primo gol con la nazionale ivoriana.