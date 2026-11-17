Esordio agrodolce Njie, debutto positivo in nazionale e allarme infortunio: la stampa svedese svela cos'è successo

Prima presenza con la nazionale maggiore e una prestazione convincente contro la Polonia. Poi il problema al bicipite femorale e l'uscita dal campo: da chiarire l'entità

Alieu Njie si prende la scena con la maglia della Svezia, ma la sua prima apparizione con la nazionale maggiore si chiude con un motivo di preoccupazione. L'esterno della Fiorentina è partito titolare contro la Polonia, disputando una buona gara e mostrando talento e personalità, prima di essere costretto a lasciare il campo a circa 20 minuti dalla fine per un problema alla coscia.

Per il classe 2005 si è trattato di un appuntamento speciale: il debutto ufficiale con la nazionale maggiore svedese. Un'occasione che Njie ha sfruttato per mettere in mostra velocità e intraprendenza. Tra gli episodi più significativi della sua partita c'è anche l'azione che ha portato al gol dell'1-1 di Hugo Larsson: Njie ha servito Viktor Gyökeres, che ha poi mandato in rete il compagno.

Anche le statistiche di Sofascore confermano una prestazione interessante. In 71 minuti ha completato 4 dribbling su 6 tentativi, vinto 9 duelli su 17 e realizzato 20 passaggi su 23, con una precisione dell'87%. A questi numeri si aggiungono 0,35 expected assists (xA), un dato che misura il potenziale dei suoi passaggi nel creare occasioni da gol.

A preoccupare, però, è stato quanto accaduto nella parte finale della gara. Come raccontato dalla stampa svedese, in particolare da Fotbollskanalen, Njie stava avanzando palla al piede quando si è improvvisamente fermato, chiedendo il cambio. Poco dopo, mentre abbandonava il terreno di gioco, si è portato una mano alla parte posteriore della coscia.

Secondo quanto riportato dalla testata svedese, resta da capire se si tratti di un possibile risentimento al bicipite femorale oppure di un semplice affaticamento. Al momento, dunque, non ci sono certezze sulla natura e sull'entità del problema fisico.

Per la Fiorentina, la serata lascia sensazioni contrastanti: da una parte un debutto internazionale positivo, impreziosito dalla partecipazione all'azione del gol svedese; dall'altra la preoccupazione per le condizioni del giovane esterno. Saranno necessari ulteriori accertamenti nelle prossime ore per capire se effettivamente Njie abbia riportato un infortunio e quali possano essere i tempi di recupero.

https://www.fotbollskanalen.se/artiklar/sverige/njie-byttes-ut---tog-sig-for-baksida-lar