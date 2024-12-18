Probabile Guimaraes-Fiorentina. A centrocampo Richardson-Mandragora. In avanti Ikonè, Gud e Sottil a supporto di Kouamè

I portoghesi del Guimaraes si disporranno in campo con il 4-3-3. Varela in porta. I quattro dietro saranno Costa, Rivas Viondi, Fernandes e Miguel Maga. A centrocampo agiranno Tiago Silva, Manu e Mend...

I portoghesi del Guimaraes si disporranno in campo con il 4-3-3. Varela in porta. I quattro dietro saranno Costa, Rivas Viondi, Fernandes e Miguel Maga. A centrocampo agiranno Tiago Silva, Manu e Mendes, mentre il tridente offensivo dei padroni di casa sarà composto da Kaio Cesar, Josè Bica e Santos.

Per vincere in terra lusitana, la Fiorentina di Raffaele Palladino affronterà il Guimaraes con il 4-2-3-1. Terracciano tornerà a difendere i pali viola. In difesa ecco Kayode, Martinez Quarta, Ranieri e Parisi. In cabina di regia, pronta la coppia Richardson-Mandragora, mentre sulla linea della trequarti saranno del match Ikoné, Gudmundsson e Sottil. Christian Koaumé unica punta dell’attacco dei gigliati.

Domani, giovedì 19 dicembre alle ore 21:00, i riflettori dell’Estádio D. Afonso Henriques illumineranno Guimaraes–Fiorentina, gara valida per la 6ª giornata di Conference League. Dopo la sconfitta di misura contro il Bologna in campionato, la viola guidata da Raffaele Palladino torna a concentrarsi sul cammino europeo, dove nell’ultima apparizione ha trionfato per 7-0 ai danni del LASK. Distante di una sola lunghezza nella maxi classifica del nuovo format del torneo, la squadra gigliata cercherà di espugnare la dimora portoghese per agguantare la vetta. Il match sarà visibile su Sky Sport. Ecco ora le probabili formazioni di entrambe le compagini.

GUIMARAES (4-3-3): Varela, Costa, Rivas Viondi, Fernandes, Miguel Maga; Tiago Silva, Manu, Mendes; Kaio Cesar, Josè Bica, Santos. Allenatore: Rui Borges

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Martinez Quarta, Ranieri, Parisi; Richardson, Mandragora; Ikoné, Gudmundsson, Sottil; Kouamé. Allenatore: Raffaele Palladino - Lo riporta Calcio in Pillole

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