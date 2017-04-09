Probabile formazione: torna Chiesa, Maxi in fascia, Kalinic titolare

La probabile di Sousa per Sampdoria-Fiorentina

Lunch match delle 12.30: Sampdoria-Fiorentina, la Fiorentina insegue l'Europa League che dista 4 punti, la Sampdoria non ha nulla da chiedere a questo campionato ma gioca senza pensieri e, nell'ultimo turno, ha conquistato San Siro a scapito dell'Inter. La formazione di Sousa dovrebbe essere il 3-4-2-1 con Tatarusanu tra i pali, Sanchez, Gonzalo, Astori in difesa. Chiesa torna titolare a destra, Badelj e Cristoforo a centrocampo a meno che non venga arretrato Borja Valero. Maxi Olivera a sinistra. Ilicic e Borja Valero sopporteranno Kalinic che ha recuperato dal colpo sulla schiena. Se Borja viene arretrato, è pronto Saponara. Bernardeschi dovrebbe partire dalla panchina...

Fiorentina (3-4-2-1): Tatarusanu, Sanchez, Gonzalo, Astori, Chiesa, Cristoforo, Badelj, Maxi Olivera, Borja Valero, Ilicic; Kalinic.