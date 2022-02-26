Probabile formazione: Terracciano torna tra i pali. Venuti in vantaggio su Odriozola

Fiorentina al Mapei ma già con un occhio alla Juve, qualche giocatore riposa?

Secondo i maggiori quotidiani sportivi oggi in edicola, Terracciano dovrebbe riprendersi il posto tra i pali dopo averlo lasciato a Dragowski domenica scorsa a causa della tonsillite, oppure Quarta e Igor che andranno a comporre la coppia di centrali "sfruttando" la squalifica di Milenkovic e l'infiammazione tendinea di Nastasic. Biraghi titolare. Venuti è in vantaggio su Odriozola per far respirare il basco in vista della Juve. A centrocampo lo stesso discorso vale per Amrabat nei confronti di Torreira, con Bonaventura e Maleh preferiti a Duncan e Castrovilli. Gonzalez e forse Saponara a sostegno di Piatek. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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