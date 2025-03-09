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Probabile formazione Sky: Beltran in vantaggio su Gudmundsson, Fagioli e Ndour al fianco di Cataldi

Andrà in scena tra qualche ora allo stadio Diego Armando Maradona Napoli-Fiorentina valevole per la 28esima giornata del campionato di Serie A. Secondo Sky Sport la Fiorentina dovrebbe scendere in cam...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 marzo 2025 12:21
Probabile formazione Sky: Beltran in vantaggio su Gudmundsson, Fagioli e Ndour al fianco di Cataldi -
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Andrà in scena tra qualche ora allo stadio Diego Armando Maradona Napoli-Fiorentina valevole per la 28esima giornata del campionato di Serie A. Secondo Sky Sport la Fiorentina dovrebbe scendere in campo replicando il 3-5-2 visto nelle ultime due uscite. In porta torna De Gea che guiderà la difesa composta da Pongracic, favorito su Comuzzo, Marì e Luca Ranieri.

Sulle due corsie agiranno secondo Sky Dodo a destra e Gosens a sinistra mentre a centrocampo dovrebbe giocare Cataldi davanti alla difesa con al suo fianco Fagioli da una parte e Ndour dall'altra parte. Davanti invece il dubbio più grande riguarda chi affiancherà Moise Kean, con Beltran in vantaggio su Gudmundsson pronto a subentrare.

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