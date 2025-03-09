Probabile formazione Sky: Beltran in vantaggio su Gudmundsson, Fagioli e Ndour al fianco di Cataldi
Andrà in scena tra qualche ora allo stadio Diego Armando Maradona Napoli-Fiorentina valevole per la 28esima giornata del campionato di Serie A. Secondo Sky Sport la Fiorentina dovrebbe scendere in cam...
Andrà in scena tra qualche ora allo stadio Diego Armando Maradona Napoli-Fiorentina valevole per la 28esima giornata del campionato di Serie A. Secondo Sky Sport la Fiorentina dovrebbe scendere in campo replicando il 3-5-2 visto nelle ultime due uscite. In porta torna De Gea che guiderà la difesa composta da Pongracic, favorito su Comuzzo, Marì e Luca Ranieri.
Sulle due corsie agiranno secondo Sky Dodo a destra e Gosens a sinistra mentre a centrocampo dovrebbe giocare Cataldi davanti alla difesa con al suo fianco Fagioli da una parte e Ndour dall'altra parte. Davanti invece il dubbio più grande riguarda chi affiancherà Moise Kean, con Beltran in vantaggio su Gudmundsson pronto a subentrare.