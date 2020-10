Probabile formazione: prima per Barreca, esordio da titolare per Martinez Quarta. In attacco…

Domani la Fiorentina giocherà in Coppa Italia contro il Padova e come riportato dal Pentasport di Radio Bruno, la squadra viola dovrebbe giocare col consueto 3-5-2 con: Terracciano in porta al posto di Dragowski, Quarta, Milenkovic e Igor in difesa, Venuti a destra, Bonaventura, Pulgar e Duncan in mediana, Barreca a sinistra, Kouamé e Cutrone in attacco