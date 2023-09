Probabile formazione: Nzola dal 1’ dubbio Nico. Difesa confermata, Sottil in vantaggio su Brekalo 

Primo fra tutti quello Nzola che ha voluto fortemente al centro del suo attacco. Domenica ci sarà lui la davanti, nella morsa di Djimsiti, Scalvini e Kolasinac. Non poco, eppure ci sarà da mostrare qualcosa in più rispetto alle prime uscite in maglia viola. La Fiorentina ha spazzato via sul mercato i 30 gol totali di Cabral e Jovic, certa di trovarne di più nelle gambe del centravanti angolano e del gioiellino

Beltran, rientrato con Gonzalez solo ieri dal Sudamerica e dunque destinato alla panchina. Le certezze di Italiano sono diverse, con un grande dubbio che ci porteremo avanti fino alla rifinitura di domenica mattina. Nico Gonzalez è tornato sicuramente stanco, ma anche carico come una molla. Il gol alla Bolivia potrebbe cancellare la stanchezza anche se le valutazioni saranno fatte in extremis. Il resto della Fiorentina è (quasi) fatto. In porta potrebbe trovare continuità Christensen, con Terracciano riproposto a Genk. In difesa pochi dubbi: Dodo a destra, Milenkovic e Ranieri al centro, con Biraghi (in vantaggio su Parisi) a sinistra. La linea mediana è un’altra certezza di questa squadra, almeno fino a che non rientrerà dalla squalifica Maxime Lopez.

Arthur in regia, Mandragora favorito su Duncan e Bonaventura a fare da raccordo con l’attacco. La dove ci sarà Nzola e dove resiste l’incognita Nico (Kouame l’alternativa). A sinistra ballottaggio serrato, con Sottil favorito su Brekalo. Lo scrive La Nazione.

