Probabile formazione Italia: Comuzzo e Ndour titolari in Grecia, in panchina l'altro viola Fortini

Baldini conferma gli stessi undici che hanno vinto in Lussemburgo per 0-1

Baldini dovrebbe confermare la stessa squadra che ha battuto il Lussemburgo, stasera in Grecia contro gli ellenici, infatti i viola Comuzzo e Ndour partiranno titolari mentre Fortini andrà in panchina con Favasuli che piace a Paratici e potrebbe tornare in viola.

Di seguito l'Italia: Donnarumma, Ahanor, Comuzzo, Chiarodia, Bartesaghi, Pisilli, Lipani, Ndour, Koleosho, Pio Esposito, Ekhator. Ct: Baldini.

A disposizione: Daffara, Palmisani, Mane, Favasuli, Camarda, Reggiani, Berti, Faticanti, Fini, Cacciamani, Inacio, Dagasso, Fortini.