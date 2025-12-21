Probabile formazione Fiorentina: Vanoli passa al 4-4-2, sulle fasce Kouamè e Fortini. Kean-Gud davanti

Secondo Sky Sport Vanoli è pronto al cambio di modulo. Dopo l’ennesima sconfitta in Conference League contro il Losanna Vanoli dovrebbe passare al 4-4-2. In porta confermato De Gea, davanti a lui difesa a 4 composta da Dodò a destra, Pongracic e Ranieri al centro con Parisi a sinistra. Linea di centrocampo formata da Fagioli e Mandragora con Kouame a destra e Fortini a sinistra. Davanti dovrebbe agire la coppia composta da Kean e Gudmundsson

Fiorentina 4-4-2: De Gea, Dodò. Pongracic, ranieri, Parisi, Kouamè, Mandragora, Fagioli, Fortini, Gudmundsson, Kean. All. Vanoli