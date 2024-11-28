Probabile formazione Fiorentina-Paphos: si rivede Parisi sulla sinistra. Dietro Kouame il tridente Ikone-Beltran-Sottil

Questa sera allo stadio Artemio Franchi andrà di scena la 4 giornata di Conference League, con la Fiorentina che affronterà il Paphos, formazione cipriota molto ostica, che verrà a giocarsi la sfida s...

Questa sera allo stadio Artemio Franchi andrà di scena la 4 giornata di Conference League, con la Fiorentina che affronterà il Paphos, formazione cipriota molto ostica, che verrà a giocarsi la sfida senza esclusione di colpi. D'altronde la formazione gigliata deve stare attenta a certe partite, difatti ha già perso contro un'altra formazione di Cipro: l'Apoel Nicosia.

Il Paphos (Pafos) è prima in classifica nel proprio campionato con 36 punti, ed è ancora imbattuta. Attenzione, quindi, a sottovalutare l'avversario; lo ha ricordato anche Raffaele Palladino in conferenza stampa. Il mister gigliato, dovrebbe operare un massiccio turnover in vista della sfida di domenica contro l'Inter, che può valere il primato in classifica. La novità di giornata è l'assenza di Adli, che per motivi precauzionali non è stato inserito nella lista dei convocati. Questa dovrebbe essere la probabile formazione della Fiorentina: Terracciano in porta, Kayode sulla destra, Quarta, Pongracic i centrali, sulla sinistra Parisi. A centrocampo un pò di dubbi, ma dovrebbero giocare Mandragora e Bove in mezzo al campo, con Cataldi non al 100% che si accomoderà in panchina. In attacco sulla sinistra spazio a Sottil, Beltran trequartista e sulla destra Ikone, con Kouame che deve farsi notare come punta centrale da falso 9. Probabile Fiorentina 4-2-3-1: Terracciano; Kayode, Quarta, Pongracic, Parisi; Mandragora, Bove; Ikone, Beltran, Sottil; Kouame

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