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Pavard non ci sarà contro la Fiorentina. Distrazione al bicipite femorale della coscia per lui

Benjamin Pavard starà ai box per un mese, saltando le prossime sette partite (Fiorentina, Parma, Bayern Leverkusen, Lazio, Udinese, Como e Cagliari). Secondo quanto risulta a Sky Sport, il difensore f...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 novembre 2024 13:31
Pavard non ci sarà contro la Fiorentina. Distrazione al bicipite femorale della coscia per lui -
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Benjamin Pavard starà ai box per un mese, saltando le prossime sette partite (Fiorentina, Parma, Bayern Leverkusen, Lazio, Udinese, Como e Cagliari). Secondo quanto risulta a Sky Sport, il difensore francese, che alla fine del primo tempo contro il Lipsia di martedì scorso ha accusato una distrazione al bicipite femorale della coscia sinistra, dovrebbe recuperare per la fine dell'anno, per poi tornare a disposizione di Simone Inzaghi per le final 4 di Supercoppa italiana (il 2 gennaio è in calendario la semifinale con l'Atalanta).

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