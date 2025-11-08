Probabile formazione Fiorentina: Gudmundsson in avanti con Kean, a sinistra Parisi è il favorito

Sky Sport ha rivelato la probabile formazione della Fiorentina contro il Genoa, partita che vedrà l’esordio di Paolo Vanoli sulla panchina viola. Vanoli al suo esordio dovrebbe lanciare il tandem Gudmundsson-Kean, a centrocampo confermati Caviglia, Mandragora e Fagioli. Dietro invece confermata la difesa titolare con Pongracic, Pablo Marì e Ranieri. Sulle fasce la novità è Parisi che torna titolare al posto di Gosens e Fortini. Come schieramento confermato il 3-5-2

Probabile Fiorentina, modulo 3-5-2: De Gea, Pongracic, Pablo Marì, Ranieri, Dodo, Mandragora, Caviglia, Fagioli, Parisi, Gudmundsson, Kean