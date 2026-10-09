Probabile formazione Fiorentina: Fagioli-Ndour nel mezzo, Mastantuono c'è. Gonçalves la sorpresa?

I probabili 11 che scenderanno in campo a Marassi contro il Genoa

Maxi sosta Nazionali terminata, è tempo di rituffarci nel campionato. La Fiorentina dopo il pareggio casalingo con il Napoli, torna in campo domani, sabato 10 settembre, alle ore 15, contro il Genoa all'Artemio Franchi di Firenze.

Paolo Vanoli in questo lungo stop per la Serie A, avrà avuto sicuramente modo di conoscere maggiormente le caratteristiche di ogni singolo calciatore. L'ultimo giocatore a rientrare a Firenze è stato Franco Mastantuono, presente nella partita d'addio alla Seleccion di Lionel Messi.

Un 4-2-3-1 con qualche sorpresa

La Fiorentina probabilmente scenderà sul terreno di gioco di Marassi schierandosi con un 4-2-3-1. Tra i pali riconfermato il capitano, De Gea, a destra dal 1' Jimenez, autore del gol contro i partenopei, sulla corsia opposta Viery in vantaggio su Valdepenas, al centro la coppia Dragusin-Ranieri, quest'ultimo fresco di rinnovo con i gigliati fino al 2029.

In mezzo al campo, due azzurri, Fagioli e Ndour, quest’ultimo reduce dalla doppietta segnata in U21 con la 10 sulle spalle e la fascia di capitano al braccio. Fuori dai convocati Atta, il francese sta effettuando un lavoro di recupero per il sovraccarico funzionale all’addome, con il quale sta combattendo da qualche tempo. Tornerà solo quando sarà al 100%.

In attacco, Mastantuono nonostante il tardo rientro in città, va verso una maglia da titolare, a sinistra potrebbe rivedersi Njie mentre dietro la punta non è da escludere l’impiego di Gonçalves che ha sfruttato questa sosta per migliorare la propria condizione fisica, azzerando il gap che c’era tra lui ed i suoi compagni. In avanti, il terminale offensivo sarà Pellegrino, il quale al momento, pare essere in vantaggio su Beto nell'entrata nei meccanismi del gioco di Vanoli.